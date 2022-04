Norich TATY

Je suis un jeune informaticien Certifié CISCO CCNA. Membre du Support Informatique Internationale de Bouygues. Administrateur du réseau informatique du E1 et du VSAT avec plusieurs utilisateurs.Je fais le support Internationale et j'assure le suivi, la formation des responsables locales des sites chez DTP Dragage, Bouygues-es. les références: Kenya, Ouganda, RDC, Burkina Faso et congo



Mes compétences :

Informaticien

Informatique

Informatiques

Réseaux informatiques

Technicien informatique