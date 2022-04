Norix BARRAT

Fort d'une expérience de plus de 7 ans dans le milieu industriel, je souhaite aujourd'hui évoluer vers un poste de conseiller en Industrie.



Doté d'un excellent relationnel, de bonnes connaissances dans la gestion de projets techniques et d'entreprise, d'un sens de l'analyse et de synthèse, d'organisation, de communication et de rigueur, je suis également un homme de terrain.



Je suis quelqu'un de dynamique, loyal envers l'entreprise pour laquelle je travaille et j'ai la faculté de toujours garder le moral.



C'est donc avec un réel plaisir que je me verrais conseiller les entreprises en les accompagnant dans leur développement.



Mes compétences :

Animation

Animation de formations

Commercialisation

Création

Développement d'entreprise

Génie industriel

GERER UNE EQUIPE

Gestion d'entreprise

Management

Management de projet

Process

Process de fabrication

Technique