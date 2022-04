Norma BESSIÈRES

2015

Galerie Barrou Planquart Marais/Paris

Galerie Markowicz Fine Art Miami USA

Galerie Bel Air Gstaad Suisse

Galerie des Lices Saint Tropez

Galerie Barrou Planquart AAF New York USA

Galerie Art 89 Paris





2014

Absolute Gallery Saint Paul de Vence/Crans Montana

Galerie Bartoux Honfleur

Cèdre Rouge Honfleur



2013

Galerie Anagama Versailles

Exposition Art en Capital- Grand Palais Paris

Exposition Mairie Saint Nom la Bretèche

Galerie Vista Palace Monaco

Galerie Saltiel Le Castellet

Salon sm´art Aix en provence

Sofitel Philadelphia USA



2012

Galerie d'Art pour enfants

Art en Capital- SAF Grand Palais Paris

Galerie Michel Ange Montréal Canada

Galerie Anagama Versailles France

FG Design Paris France

Galerie de l'Alpage Mégève France

Galerie Radeski Liège Belgique

Galerie Winckelsen Roll Suisse



2011

Salon "Art en Capital", organisé par la Société des Artistes Français (SAF), Grand Palais, Paris.

Exposition Cèdre Rouge Feucherolles France

Expo Sm'Art Aix Aix en Provence France

Exposition Galerie Neel Paris France

FG Design Paris

Exposition Galerie Radesky Liège Belgique

Galerie Temps des Arts Megève France

Galerie Anagama Versailles France

Galerie Winckelsen Roll Suisse



2010

Salon "Art en Capital", organisé par la Société des Artistes Français (SAF), Grand Palais, Paris.

Salon animalier Bry sur Marne France

Galerie Anagama Versailles France, Salon des Artistes

Salon d'Art Nature et Animaux, Palm Beach, Cannes France

Galerie Ces-Arts Paris France

Espace Bonhomme Liège Belgique

FG Design Paris France

Galerie Winckelsen Roll Suisse



2009

Salon "Art en Capital", organisé par la Société des Artistes Français (SAF), Grand Palais, Paris.

FG Design Inauguration Show Room Paris

Galerie Anagama,Versailles

Galerie Lavagna Saint Paul de Vence France



