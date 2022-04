Isabelle PROCUREUR-CARRIER

Après un début de carrière professionnelle de plus de 10 ANS, riche dans l' apprentissage de la maitrise des différentes techniques de ventes, de la prospection téléphonique et terrain, de l'écoute active du client dans le domaine de la prestation de services,( hôtellerie , carte de paiement, photocopieurs, assurances particuliers ), en Province puis en région parisienne ,, j'ai appris entre autre la réactivité et l'adaptabilité aux méthodes de management à l'américaine où à la française.



Durant une expatriation de 3 ans au Canada,je me suis particulièrement interessée et investie activement dans le sport , le bien être et le bien vivre;

De retour en France je suivie une formation dans le milieu du sport. J' obtins mes diplômes et décide de devenir gérante de ma TPE "Espace Forme." Je m'y suis investie seule avec passion :

Prospection terrain, campagnes publicitaires locales,,partenariat avec des instituts de beauté,, création des forfaits sportifs et bien être, proposé différents modes de financements, maitrise parfaite de l'outil fabuleux Power Plate sur lequel je coachais les personnes.

Cette merveilleuses expérience de 4ans1/2 m'a permise de valoriser tout mon savoir de commerciale , d'hôtesse d'accueil , de gestionnaire et de ma maitrise du matériel de fitness.

Puis, j'ai dû cesser mon activité après un accord convenu auprès du tribunal de commerce.



Intégrer une nouvelle structure dans le milieu du bien être sport où toutes autres prestations de services serait pour moi l'occasion de donner un nouvel essor à ma carrière et surtout de relever de nouveaux défis.











Mes compétences :

Perspicace ,, volontaire, professionnelle

Vente B2B et B2C

SENS DE L'Ecoute

Techniques de vente

Dynamique, Autonome, Responsable

Coaching sportif( Power Plate)

Transmettre mon savoir