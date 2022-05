Stéphanie ADAM

Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, et actuellement en formation au Greta de Barentin pour préparer un BAC-GA .Je suis à la recherche d’une entreprise pour m’accueillir en contrat déterminé dans le secrétariat; pour la période d’été JUILLET/AOUT



Je souhaite donner un nouvel élan à ma vie et mettre à profit mes compétences.

A la suite d’un CAP projet et d’une remise à niveau au Greta de Barentin; je me suis dirigée vers les métiers du secrétariat et ainsi garder un contact équipe et clientèle.

J’ai réalisé plusieurs enquêtes métier ; celles-ci m’ont permis de vérifier sur le terrain si mon projet était noble. Ainsi j’ai pu constater que mon choix était vraiment confirmé.











Mes compétences :

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Progiciel NOE