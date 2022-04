Norma CHOISIS

Je suis à la recherche d'un emploi pour avril 2016.

Je réalise actuellement des audits dans les élevages avicoles de la Réunion pour la coopérative Avi-Pôle Réunion après avoir été responsable de coopérative avicole et conseiller en élevage à Mayotte. J'ai également travaillé dans la recherche et l'expérimentation et j'ai délivré des cours de zootechnie.

Au niveau des productions, je travaille actuellement sur l'élevage de volailles de chair mais j'ai également une expérience sur les pondeuses, sur les bovins viande et les ovins laitiers.

J'ai donc un profil diversifié et je recherche un emploi dans l'un de ces domaines.

C'est à dire soit dans le développement et le conseil, soit dans l'expérimentation, soit dans l'enseignement agricole.