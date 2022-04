Didier LEYNAUD

Actuellement en recherche active après une formation à Kedge Business School:

- En charge du Business Development sur la France et le Maroc; développement du ÇA, du réseau professionnel, recherche de collaboration, montage et lancement de projets, méthodes innovantes pour un fonctionnement efficient et une meilleure rentabilité économique,

- Prise en charge du développement personnel et de la communication; pour le Maroc

Optimisation du management transversal.

Développement de l'innovation en techniques opérationnelles pour proposer des solutions innovantes.



Le poste précédent concernait la supervision du contrôle qualité (expertise en géologie et géophysique) pour le projet LGV Tours-Bordeaux (Vinci-COSEA) au sein de la cellule cavité après un contrat au Congo Brazaville dans le domaine de la reconnaissance de sols (GID-EC, Pointe Noire, suivi de forage - mécanique des sols). J'ai eu l'opportunité de travailler dans le domaine de la recherche (Aléa sismique, Géologie Marine, Aléas Naturels) mais également en ingénierie (Géophysique et Géologie). Universités: Montpellier (USTL, 1988-89), Grenoble (LGIT, 1990-91), Liège (Belgique, 1998-2000), Tromso-Norvège (Géologie Marine, 2001-05) et Bordeaux (EPOC, 2009-10); Sociétés: Géoatlas, ARPE, LDG-CEA, EDG, UNSCOM, IFREMER, GID-EC, G-tec. Je suis désormais plus impliqué dans l'aspect qualité du management d'équipe et dans la composante "yield management" (recherche d'efficacité et d'efficience dans les différents processus de fonctionnement, techniques ou humains).



Mes compétences :

Géophysique

Sédimentologie