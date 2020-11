Xavier BOUCHER

Ingénieur généraliste de l'Ecole des Mines d'Alès, j'ai travaillé plus de 10 ans dans le secteur des travaux publics. D'abord Ingénieur Travaux, puis Chef de secteur, j'ai été Directeur d'exploitation d'une entreprise de 27 personnes spécialisée dans le forage / minage à l'explosifs. J'ai une très bonne expérience en travaux publics et plus particulièrement dans les terrassements. J'ai participé en tant que Directeur Minage, durant 2,5 ans, à un des plus gros chantiers européens : la ligne LGV SEA - Tours - Bordeaux.

Depuis juin 2016, je suis chef d'agence au sein d'une filiale EIFFAGE, l'entreprise ROLAND.

Depuis septembre 2017, je suis le responsable du pôle carrières de l'entreprise.



Mes compétences :

Travaux publics

Terrassement

Gestion financière

Management

Minage