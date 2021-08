Arnaud CHAMPAVERE

Ingénieur des mines de formation, j'ai commencé ma carrière chez NOBEL EXPLOSIFS puis TITANOBEL en tant qu'ingénieur technico-commercial régional spécialisé dans les explosifs civils.



En 2009, je suis rentré chez LAFARGE GRANULATS afin d'internaliser les activités de forage et minage en Provence avec une prise de responsabilité croissante sur plusieurs sites en exploitation de carrière, installation de stockage et valorisation de déchets inertes et dépôts.

En 2015, j'ai renforcé mon expérience dans les carrières de la Cimenterie de La Couronne pour la branche Ciments du groupe avec le développement commercial des activités de valorisation matières et déchets.



En 2016, dans le cadre d'un développement de compétences dans les métiers du Ciments, j'ai été muté sur l'usine de Contes pour manager le service Fabrication et la production des ciments et clinker associées, développement poursuivi depuis 2018, sur un poste de Responsable Santé et Sécurité Régional pour la Vallée du Rhône.