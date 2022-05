Matthias BERT

Après une expérience de plus de dix ans en tant que formateur, puis responsable d'un service formation, j'ai créé ma propre société FORMA-EXPLO, spécialisée en formations et ingénierie en minage. Consultant expert, je suis également chargé de cours, responsable pédagogique de formations minage à l'Ecole des Mines d'Alès et membre actif du groupe minage CEFICEM.



Possédant une double compétence technique et GRH, mes activités se diversifient pour proposer notamment des formations de formateur, de l'accompagnement en transfert de compétences et VAE, du conseil en formation ainsi que du conseil en recrutement en mines, carrières et travaux publics.



Mes compétences :

Formation minage

Etudes de vibrations carrière-travaux publics

Conception de plans de tir

Conseil en formation et process RH

Transfert de compétences et de connaissances

Analyse des besoins

Ingénierie de formation

Recrutement spécialisé carrières - TP

Andragogie

Pédagogie

Formation de formateur

Formation