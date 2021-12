Matthias BERTRAND

Diplômé d'une licence professionnelle Comptabilité-Finance, en alternance dans un cabinet d'expertise comptable, je travail actuellement en tant qu'appui commercial à la BNP Paribas dans un centre administratif sur Lyon.

Mon travail consiste en priorité à conseiller et répondre aux demandes émanant du commerce, notamment pour leurs dossiers d'entrées en relation avec les personnes morales.



Par le passé, j'ai travaillé auprès d'une société de transports, au sein du service Facturation clients. Période au cours de laquelle j'ai également effectué certaines tâches issues du contrôle de gestion



Lors de mes différentes expériences, j'ai pu acquérir des connaissances et des méthodes de travail pratiques et indispensables à mon quotidien professionnel.

J'ai eu l'opportunité de développer des qualités relationnelles et de communication notamment au sein de la Banque.



A ce jour, je suis déterminé à revenir sur Clermont-Ferrand et ses alentours, et je reste à l'écoute de propositions professionnelles notamment dans le domaine de la Banque.