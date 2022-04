Norman BOUTET

Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans l'industrie et le nucléaire, je poursuis mon parcours dans l'aéronautique suite à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur généraliste. Mes compétences sont celles d'un chef de projet:

Management des ressources, respect des plannings,des délais, coûts et qualité. Gestion et responsabilité de relation avec les fournisseurs et prestataires. La réalisation d'un projet sur l'approvisionnement de plus de 2M€ affirme mon savoir faire en ce domaine.

Actuellement actif, je recherche un poste de chef de projet et de manager.



Mes compétences :

Métrologie

Microsoft Office

Radioactivité

Suivi du matériel industriel

Anglais et Espagnol lu et parlé

Culture scientifique divers: électricité optique

Création de procédures de controle

plan management

Prezi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel