Norman DAMIDOT

Étudiant en dernière année de licence de journalisme à l'ISCPA Paris.

Spécialisé dans le documentaire après deux ans de formations en presse écrite, radio, web médias et TV News.



Travaux :

• Création d’un journal de 16 pages sur le cinéma et d’un journal plurithématique de 12 pages pour l’école (articles, interviews, reportages, maquettage...)

• Littérature : Deux recueils de poèmes, Nouvelles, Roman

• Courts métrages (scénariste, réalisateur, opérateur, D.O.P)

• Réalisation de deux documentaires (sur les drones et sur le Club des Poètes)

• Couverture médiatique de l’exercice Coalition au sein de l’Ecole Militaire



Blog : http://tontonono.wordpress.com/



Mes compétences :

Rédaction

Prises de vues vidéo

Adobe InDesign

Pack Office

Final Cut Pro

Enquête

Prise de son

Web

Réseaux sociaux