Aline DAMIDOT

Après plus de 20 ans cadre technico-commerciale dans le diagnostic médical, le coup de cœur pour une grosse maison en montagne est enfin arrivé.

J'ai posé mes valises, échangé ma sacoche, mes doc et mes bactéries contre des pinceaux de peinture, une tronçonneuse, un quad et une perceuse visseuse.......

Si vous souhaitez vous ressourcer, prendre un grand bol d'air en montagne, oublier la pollution, les embouteillages, les nuisances sonores et surtout le stress, c'est à LA MAISON D'ALINE qu'il faut venir.

Laissez les enfants à papi-mamie, le costume ou le tailleur dans son placard, et proposez à votre conjoint (e) 2 jours minimum de pause.......

Au plaisir de vous recevoir dans ma maison et de partager mon nouvel environnement.

aline











Mes compétences :

Négociation commerciale

Relation clients

Secteur santé

Travail en équipe

Pack office

Travailler avec passion

SECTEUR HOSPITALIER

Développement commercial

CRM