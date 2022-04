Daniel TEPENIER

Après 35 ans d'expérience dans le monde de la biologie médicale a différentes fonctions de management,en 2008 j'ai décidé de tourner une page pour en ouvrir une autre dans le monde de l'entreprise individuelle.

En 2010,une EURL vit le jour a travers un espace de vente du célèbre maroquinier français:LANCEL situé à Annecy (74)

Un second devrait probablement se mettre en place très prochainement et pourquoi pas un troisième sur du moyen terme.

Outre ces points de vente ,nous avons un partenariat avec 2 grands hôtels de luxe:

-L'impérial Palace (Annecy)

-L'Annapurna (Courchevel)



Nous proposons également une offre très large de produits de maroquinerie de luxe,tant pour les femmes que pour les hommes,aux entreprises pour les accompagner dans leurs différents évènementiels,comme les remises de médailles du travail,les récompenses annuelles aux meilleurs collaborateurs,ou tout autres évènements exceptionnels au sein de cette dernière.

Nous pouvons également personnaliser ces différentes pièces de maroquinerie pour rendre le présent encore plus spécifique à l'évènement.

D'une manière générale quelque soit le projet,nous tentons de nous adapter pour mieux répondre aux besoins de nos clients.

N'hésitez pas à nous consulter,nous ne manquerons pas d'étudier et de bâtir avec vous le projet pour en assurer son succès.



Mes compétences :

Communication

Fidélisation

Fidélisation client

Management

Prise de décision

Relations publiques

Ressources humaines