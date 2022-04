- Computer Future est un cabinet de recrutement spécialisé sur les marchés de l'ingénierie et de l'informatique. Nous couvrons l'ensemble des technologies de l'informatique ( Infrastucture Resaux et telecome, Solution embarquée, BDD, Syteme linux et windows, Developpement java, .net, C#, IOS, Android ... )



- Computer Futures est specialisé autour de 5 secteurs:

Retails / E-commercer

Editeur de Logiciel

Industrie / Service Financier

Embedded / Mobilité

Integrateur



- Responsable Grand Compte pour Computer Futures depuis 7 ans, je suis spécialisé sur les profils en SAP, ERP, et CRM.



- De formation Commercial, je gere egalement le developpement commercial depuis plus de 7 ans des professionnels dans le secteur Informatique pour des SSII, Integrateur et clients Finaux.



Je suis en charge du :

- Developpement Commercial

- Fidelisation de compte Clef

- Management d'equipe ( 15 Personnes )





Voici nos offres d'emploi en Ingénierie et Informatique :

www.computerfutures.fr



N'hésitez pas à prendre contact :



Norman ZEITOUN

Responsable Commercial

Prestation de Service IT



Computer Futures, un nom commercial de SThree SAS

------------------------------------------------

Tel: 01.42.99.83.33

Email: z.norman@computerfutures.fr

--------------------------------------------

Tour Europlaza, 20 Avenue André Prothin, La Défense 4, 92400 Courbevoie









Mes compétences :

Commercial

Commercial grand compte

Recrutement

Gestion de la relation client