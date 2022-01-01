Normand FORBES

Formations
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ÉCOLE DES ADULTES DE MATANE (Matane)
Matane
2011 - 2012
CERTIFICAT EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
COMMIS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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ÉCOLE DES ADULTES DE MATANE (Matane)
Matane
2008 - 2009
CERTIFICAT EN MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
MENUISIER-ÉBÉNISTE
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POLYVALENTE DE BAIE-COMEAU (Baie-Comeau)
Baie-Comeau
2005 - 2006
CUISINE D´ÉTABLISSEMENT
CUISINIER
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ÉCOLE DES ADULTES DE MATANE (Matane)
Matane
2001 - 2002
SECONDAIRE 5
ÉTUDE SECONDAIRE
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ÉCOLE PRIVÉ ICS (Montréal)
Montréal
1998 - 2001
SECONDAIRE 5
ÉTUDE SECONDAIRE
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ÉCOLE DES ADULTES DE SEPT-ILES (Sept Iles)
Sept Iles
1994 - 1994
ATTESTATION PROFESSIONNELLE
SÉCURITÉ-INCENDIE BLOC A
Réseau
Pas de contact professionnel