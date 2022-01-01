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Normand FORBES

GASPÉ

En résumé

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Entreprises

  • QUINCAILLERIE BMR GROUPE DYNACO - COMMIS-CONSEILLER

    2011 - maintenant

Formations

  • ÉCOLE DES ADULTES DE MATANE (Matane)

    Matane 2011 - 2012 CERTIFICAT EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

    COMMIS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

  • ÉCOLE DES ADULTES DE MATANE (Matane)

    Matane 2008 - 2009 CERTIFICAT EN MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

    MENUISIER-ÉBÉNISTE

  • POLYVALENTE DE BAIE-COMEAU (Baie-Comeau)

    Baie-Comeau 2005 - 2006 CUISINE D´ÉTABLISSEMENT

    CUISINIER

  • ÉCOLE DES ADULTES DE MATANE (Matane)

    Matane 2001 - 2002 SECONDAIRE 5

    ÉTUDE SECONDAIRE

  • ÉCOLE PRIVÉ ICS (Montréal)

    Montréal 1998 - 2001 SECONDAIRE 5

    ÉTUDE SECONDAIRE

  • ÉCOLE DES ADULTES DE SEPT-ILES (Sept Iles)

    Sept Iles 1994 - 1994 ATTESTATION PROFESSIONNELLE

    SÉCURITÉ-INCENDIE BLOC A

Réseau

Pas de contact professionnel