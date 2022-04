Alexandre FORBES

Je suis actuellement diplômé d'un Master en Management des Affaires Internationales et je recherche un poste de logisticien ou chargé de projet junior en import/export idéalement (CDI ou CDD).



Je me suis spécialisé en logistique et en développement international mais j'ai aussi bénéficié d'une formation solide en marketing et en finance internationale.



Je recherche un poste qui soit orienté à l'international et qui puisse idéalement me permettre de travailler à l'étranger.



Mes compétences :

Microsoft office

Powerpoint