Normand MICHAUD

Bonjour à vous,



La vie nous amène des questions qui font réfléchir comme «POURQUOI SUIS-JE ICI?», «EST-CE QUE JE CRAINS LA MORT ?», «SUIS-JE PLEINEMENT ÉPANOUI(E) ?»



Par la force de mes compétences, je peux vous amener à des réflexions puissantes sans à utiliser le papier « *mouchoir*», car bien que verser des larmes peut-être agréable à certain moment de notre vie, cela ne nous fait pas avancer, encore moins se faire prendre en pitié suite à des évènements négatifs.



Je vous offre une façon originale de vous regarder de l'intérieur via mon expérience à titre de «Coach de vie» pour vous permettre de trouver une réponse à vos questions pour évoluer et atteindre vos rêves dans votre vie.



Je puise mes ressources dans ma boîte aux trésors suite à des formations continues, en psychologie Transpersonnelle, d'un atelier sur les «masques», Reiki, du développement de la communication, animateur agréé en Yoga du rire avec Madan Kataria et bien d'autres.



Ma formation professionnelle dans le domaine de l'éducation et en santé mentale, complète bien le tout. Cet amalgame me donne une forte expérience pour agir comme guide.



Il est important de vous rappeler qu'un «COACH» ne doit jamais imposer sa vision de la vie et ses solutions. Le Coach de vie amène la personne à trouver «ELLE-MÊME» ses réponses sans quoi rien ne sera à l'image du coaché.



Je vous offre le «sérieux» et le «rire» lors de nos entretiens. Le service est disponible via SKYPE ou en personne dans la mesure du possible.



Respectueusement



Mes compétences :

Animateur

Coach

Coach de Vie

Coach professionnel

Coaching

Communication

Conférencier

Yoga

Yoga du Rire