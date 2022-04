Normandie Junior Conseil - Le Havre est la Junior-Initiative de l’Ecole de Management de Normandie. C'est une association étudiante qui propose des prestations similaires à un cabinet de conseil en marketing, avec différents domaines de compétences tel que :



- Des études de marché

- Des business plan

- Des études de satisfaction

- Des études d'image et de notoriété

- Des études d’implantation

- Des plans de communication



L’appui du corps professoral composé d’enseignants chercheurs et la certification sont des gages de qualité de nos prestations.



Pour en savoir plus, nous vous invitons à nous contacter:



Normandie Junior Conseil

30, Rue Richelieu

76 087 LE HAVRE Cedex





Tél: 02.35.21.12.63

Mail: njclh@em-normandie.fr



Mes compétences :

Création d'entreprise

Conseil aux entreprises

Marketing

Entreprenariat

Business plan