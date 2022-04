Junior Experts, association de loi 1901 à vocation économique et pédagogique, met à la disposition de ses clients, entreprises et institutions, lescompétences et le dynamisme des étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) d’Aix-en-Provence.



Gérée et dirigée par une équipe étudiante sérieuse et motivée, en collaboration étroite avec les professeurs de Sciences Po Aix, Junior Experts vous propose des prestations de qualité à des tarifs compétitifs.



Grâce au soutien de son école, Sciences Po Aix, et de sa formation pluridisciplinaire, Junior Experts réalise des missions d'études et de conseil pour le compte d’entreprises, d’acteurs publics ou d’organismes à but non lucratif.



Du premier contact à la réalisation de votre projet, notre démarche met vos exigences au coeur de notre travail.

Notre équipe se tient à votre disposition afin de mettre nos atouts au service de vos exigences.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Développement Durable

Affaires et politiques publiques

Entrepreneuriat