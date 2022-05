Sandrine SARPIS

Mon expérience en tant que responsable de secteur seniors dans le domaine de l'aide à domicile m'a permis d'assurer la gestion d'un équipe d'auxiliaire de vie (20aine) avec l'organisation des plannings, le recrutement, le suivi des collaborateurs, la paie...

Cette expérience m'a offert l'opportunité de développer des compétences dans le domaine commercial avec la rencontre de prospects et la signature de contrats et devis.

De plus, cet emploi a conforté mon expérience partenariale avec le développement des rencontres auprès des écoles, des Assistante sociales...



Mes compétences :

Commerciale

Gestion RH

Management

Sociale