Sandrine SCARPI

Forte d'une expérience de 30 années d’assistanat construite dans différents secteurs d'activité et dotée d'un tempérament dynamique et enthousiaste, je suis convaincue d'avoir les compétences nécessaires pour m’adapter rapidement aux différentes missions qui me seront confiées et aux exigences de mon supérieur. De plus, le bénéfice de mes missions durant mon parcours professionnel me permet de mieux appréhender le fonctionnement d’une entreprise, la gestion du stress, l’autonomie ainsi que la prise de décision dans l’urgence.