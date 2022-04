Normann POLIDORO

Je suis diplômé d’un Master of Science, Ingénieur d’Affaires à Euromed Management, qui ajoute à ma formation scientifique une dimension plus commerciale. Je viens également de terminer une année complète d’étude en coréen jusqu’au niveau 4, dans l’Université de Yonsei à Seoul. Grâce à ces expériences, je suis maintenant capable de piloter des projets, scientifiques et techniques, en français, anglais et coréen.



Je vis en Corée du Sud depuis 1 an et demi. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce pays (métiers, universités, cultures, traditions...) n'hésitez pas à me contacter.