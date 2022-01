Noro RANJATOELINA

Chimiste de formation où j'ai fait ma première carrière dans l'industrie chimique malgache. En 2005 j'ai décidé de changer ma vie professionnelle après une année de DESS environnementale, le sujet de mémoire dans le tourisme m'a donné le choix d'atterrir dans le tourisme.

Depuis 2005, j'ai créé ma maison d'hôtes pour recevoir les gens qui cherchent l'authentique. Je gère une maison d'hôtes dans la haute ville "La ville des Milles":4 chambres d'hôtes ou la maison en entière et la table pour une groupe allant jusqu'à 20 couverts selon les besoins de mes clients.

Nous ciblons tous les clients long séjour en général . Nous avons mis en place tout le confort et la sécurité nécessaire pour le bien être de nos clients pendant leur séjour. La maison est bien équipée avec un jardin bien entretenu .

Nous accompagnons nos clients dans leur démarche de travail , un bureau d'étude travaille avec nous , ou d'autres compétences si besoin.

J'essaie de créer une ambiance dans ma maison et une symbiose entre clients et aussi entre ma grande famille et mes clients . Les résultats sont souvent bénéfiques et très constructives.

Je suis bien engagée bénévolement pour une ONG caritative .

Actuellement je cherche à élargir mon activité dans l'Interior Design.







Mes compétences :

Vente

Tourisme