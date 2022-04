Norvan SAUGY

Je suis responsable de la promotion de différentes gammes de produits pour les patients diabétiques auprès des prescripteurs hospitaliers.



J'organise et mets en place des actions d’éducations et de formations auprès des médecins prescripteurs et des interlocuteurs du milieu hospitalier.



Je suis en charge du référencement de ces produits sur les marchés hospitaliers, afin d’assurer le développement des ventes de l’Unité.



J'anime et encadre des délégués pharmaceutiques et des formateurs en pharmacie en parallèle des actions hospitalières.





Parallèlement j'importe et commercialise des produits alimentaires du bassin méditerranéen.



Mes produits viennent essentiellement de Grèce, je fais la promotion d'une variété d'olive unique au monde qui bénéficie d'une Appellation d'Origine Protégé.





Je distribue mes produits sur la région parisienne dans des épiceries spécialisés, les écoles hôtelières, et les restaurants gastronomiques.



Je suis à la recherche de distributeur pour pouvoir mettre en avant mes produits.



Mes compétences :

Auto entrepreneur

Délégué pharmaceutique

Délégué hospitalier

Appel d'offre