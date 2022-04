Bonjour,



Je suis Nosika AURAT, étudiante à l'ISEG Paris en Master 2 audit et contrôle interne et externe.

Passionnée de finances et de gestion, je finalise 5 années d'étude afin de pouvoir un jour faire partie d'une structure de grande taille tournée vers l'international.



Toutefois, mes expériences dans les TPE/PME ne m'ont pas découragé à évoluer dans les entreprises de petite taille.



L' essentiel demeure l'acquis de connaissances et l'évolution professionnelle!



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Contrôle interne

Contrôle de gestion

Finance d'entreprise