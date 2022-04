Nouaman AKALAY

Je suis Ingénieur d’Etat en ma formation de base.

j'ai débuté mon parcours professionnel comme ingénieur en systèmes d'information dans une société américaine.

Après 5 ans d'expérience en pure technicité, j'ai rejoint la structure TMSA comme Chef de Projet; chapeautant et participant ainsi au déploiement d'une trentaine de projets de taille.

Ayant ressenti -en 6 ans d'expérience managérial- l'importance de l'aspect financier dans la gestion des projets, j'ai opté pour le renforcement de mes performances en me procurant un Master en finance et contrôle de gestion.

Actuellement, je suis à la recherche d'un poste mettant en valeur mes compétences, tout en me permettant d'avancer dans ma carrière.



Mes compétences :

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Ingénierie système

Ingénierie Réseau

Gestion budgétaire

Etude technique