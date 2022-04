Nouaman EL AMARI

Développement et conception des modèles ATA 7x (FADEC, EIVMU, EIF, REVERSER, SURVEY et EMU) pour le Training, AC0/-1, ICARE, OSMA, ... sur les programmes : A380, A350, A330NEO et A400M.

Architecture Système, Support platforms: training, AC0/-1, ICARE, OSMA,...

Architecture Système, Gestion et suivi de différentes phases de projet GMP (Groupe Motopropulseur) SSTG-E/D (Socle System Transbase Gmp Essence/Diesel) sur les moteurs EB, EP, DV, DW sur les parties : Avance à l’allumage, Boucle d’air, Richesse, FAP,…



Mes compétences :

Chiffrage

Contrôle commande

Electronique

Électronique analogique

Electronique Analogique et numérique

Électronique de puissance

Électrotechnique

Encadrement

Gestion de projets

Planification

Régulation

Reseaux Electriques