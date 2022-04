Nouâmane BELACHHAB

Issu d'une formation polyvalente (une Licence en Marketing Appliqué, un Brevet de Technicien Supérieur en Force de Vente et d'un Baccalauréat Action et Communication Commerciale).



Le cursus académique que j'ai suivi à été perfectionné et enrichi par différentes expériences professionnelles, qui m'ont permis de développer mon esprit d'analyse, de perfectionner mes qualités relationelles et de consolider mon sens de l'organisation.



Les différents domaines d'activités dans lesquels j'ai opéré m'ont également permis d'élargir mon réseau de contacts et d'assurer une parfaite adapatation aux multiples profils de clients et/ou prospects avec qui j'étais amené à traiter.



Homme de terrain par excellence, enthousiaste, autonome et constamment à la recherche de nouveaux challenge.