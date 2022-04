Nouar Angelo SEDIRI

D'origine grecque, je suis natif d'une belle ville touristique sur la côte méditerranéenne. Titulaire d'une formation de 3ème cycle en Gestion et Organisation d'Entreprise, je dispose d'une expérience professionnelle assez riche et variée. J'ai occupé plusieurs postes dont principalement :



•Manager de Résidences Logements Étudiants avec services & prestations para-hôtelières : "Les Estudines".



•Conseiller en Recherche de Partenariats commerciaux avec Écoles, Universités et Ministères (Français & Étrangers) en matière de location d'appartements (Visite virtuelle possible sur :Array).



•Négociateur Immobilier, au sein de la Société « LA FORET Immobilier», réseau fort de 600 agences en France.



•Créateur & Dirigeant en Grèce du Cabinet« EUROELLAS » spécialisé dans le Consulting en matière :

* de gestion et Recherche de ressources financières auprès d’organismes locaux et Fonds

Social Européen (sous forme de subvention).



* Établissement d’études techno-économiques de faisabilité & viabilité avec Business-Plan.



•Responsable de la Réalisation de logiciels de comptabilité analytique et contrôle de Gestion : Expérience pilote, à l’échelle nationale, dans le secteur industriel. Cas d'Entreprise PROSIDER SA avec : 270 employés, 13 ateliers de production et 6 sections auxiliaires.



.Chargé de Travaux Dirigés, Filière : Informatique de Gestion, à l'Université de Formation Continue.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion locative

Tourisme