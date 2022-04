Bonjour, Je suis un jeune homme de 23 ans,dynamique, motivé et disponible aux besoins de la société, titulaire d'un diplôme Technicien spécialisé Gros oeuvres , j'ai une d'expérience avec une société internationale " CONSOLIDATED CONTRACTORS COMPANY " , je suis à votre disposition.



Mes compétences :

Gestion et organisation de chantier

Instalation de chantier

Planification de chantier

Métré

Conduire et suivi des travaux

Word , Excel

Conception