Noufissa FAHIM

12 mai 2008-12 juin 2008 : Stage fin formation au sien de la BANQUE POPULAIRE comme charge clientèle et produit

1Mai à 30 juin 2009 : Stage à une école privée EGP-PRO a salé en enseignement Mathématiques

Dés Juillet à octobre 2008 : télévendeuse au sein de société Help MAROC TELECOM

2 semaines : Formation D’ANAPEC « opératrice de saisie » I.N.A.T SALE

Dés Janvier à mars 2008 : Formation de comptabilité analytique et informatisé I.N.C.G salé

Juillet 2010 : Assistante directeur dans le centre formation de développement des compétences des jeunesses de la fondation Mohammed V Hay Rahma Salé

1 octobre 2010 -28 février 2011: délégué commerciale dans la société SORAT BUSINESS de matériel d’impression et mobilier de bureau a Rabat Hassan

25 mai 2011 : agent commerciale au sien de la société CIERIUS INFORMATIQUE ET

SURCOU INFORMATIQUE Rabat (vente des pc portable et matériel d’informatique, gestion de stock, traitement des dossiers de crédit de wafa salaf)

Septembre 2012-mai2013 : Enseignante au soutien scolaire

1mars -30 mai : Agent d’archive et assistante comptable fournisseur sur la société de sadet béton (spatching des dossier , classements des facture, suivi les situations des instances ,et archiver les dossier ancienne préparés les bordereaux des site)

30avri2015-janvier2016 : Agent commerciale dans un e agence Zurich Assurance a TEMARA

14mars -en cours : Assistante comptable trésorerie et fournisseur sur la société de sadet bétonau service (DAF) ( traitement des parafeur des effets et des chèques eu fournisseur, spatching des dossier , classements des facture, suivi les situations des instances ,et archiver les dossier ancienne préparés les bordereaux des site)