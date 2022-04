Nouha BOUJELBEN

Je suis ingénieur en biologie industrille diplômée de l'INSAT (Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie ),



Je me suis inscrite à viadeo pour pouvoir créer des liens d'ordre professionnel afin de favoriser un terrain de connaissances professionnelles favorables.



Je voudrais bien approfondir mes connaissances sur l'optimisation des recherches bibliographiques sur la formulation industrielle des aliments, les méthodes et les astuces pour l'obtention des données scientifique riche et la gestion de temps aucours de la réalisation d'un projet...





Vos conseils, vos savoir-faire, vos expériences me seront vraiment trés précieux, n'hésitez pas à me les connecter!





J'ai eu toujours la croyance que rien n'équivaut le capital humain, c'est vraiment la vrai richesse!



