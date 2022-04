Je suis Nouha GHORBEL, 30 ans et Docteur de l'université Paris 8, spécialité Productique-Génie Industriel.

J'ai 3 ans d’expérience dans le milieu industriel en tant que doctorante impliquée dans le cadre d’un projet national SYS-MCO avec l’entreprise: Groupement Internationale de Mécanique Agricole en France. Je suis spécialiste de l’approvisionnement des pièces de rechange et de la gestion des risques de rupture de stock dans le secteur de la fabrication d’équipements automobiles.

Expertise dans l’approvisionnement et la gestion de risque dans la chaîne logistique et maîtrise du logiciel BayesiaLab.

En parallèle, je suis enseignante chercheuse à l'université Paris 8 en Logistique et Transport depuis 5 ans. Durant cette période, j'ai eu l'occasion d'organiser plusieurs événements scientifiques (Workshop, conférences, ...).

Dotée d'un excellent sens de la communication, je sais appliquer la rigueur nécessaire dans mon activité où savoir communiquer reste primordiale. J’ai déjà pu encadrer une équipe de travail avec succès, je sais motiver un service et sais tendre vers des objectifs précis.





Mes compétences :

Aide à la décision

Gestion des Risques

Modélisation économique

Réseaux Bayésiens

XML

Visual Basic for Applications

UML/OMT

SPSS

Primavera P6

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Project

Microsoft Access

Merise Methodology

Matlab

Linux

ERP

Gestion de projet

CAO

Management

Approvisionnement

Lean manuffacturing

Modélisation, simulation des processus industriels

Logistique

Lean supply chain

Gestion des stocks et approvisionnement

Pilotage de la performance