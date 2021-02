Aymen DAKNOU

Consultant Technique SAP depuis 7 ans.



Spécialisations :



Mes domaines de compétence techniques sont le développement ABAP/ ABAP Objet, BAPI, Exit Enhancements/BAdi, LSMW, Création et paramétrage Idoc, le Workflow de validation des documents d'achat / contrat / programme de livraison, l'administration Technique SAP, la configuration et la mise en place des outils de surveillances sous SOLMAN 7.1 ( En s’appuyant sur les scénarios : EarlyWatch Alert, Service Level Reporting, System Monitoring, System Administration, Business Process Monitorin, Job and Idoc Monitoring), Data Volume Management sous SolMan, CDMC, Change Management (ChaRM) et gestion des transports sous SolMan.



ADOBE FORMS / SAPSCRIPT / SMARTFORMS, NWBC/POWER List OBN, Enhancing Queries, Webdynpro, WebServices (Provider, Consumer) .



BOBF (Business Object Processing Framework) sous SAP TM 9.2/9.3, FPM (Floor Plan Manager) sous SAP TM.

Développement différents KPI (de type Calculation Views) sous SAP HANA Studio 2.

Implémentation d’applications SAP FIORI (SAP UI5, SAP Web IDE).



Mes domaines de compétences fonctionnels sont : la gestion des ventes SAP SD, le processus d’achat SAP MM, Test de non régression, Test d'intégration.



J'ai déjà une expérience sectorielle dans l'Energie, Gaz et Pétrole, Santé et sciences de la vie, Distribution, Services d'utilité publique, automobile, logistique e-commerce, Retail et Agroalimentaire.



Mes compétences :

SAP ABAP

ABAP OO

SMARTFORMS

ALV

Idoc

ADOBE FORMS

HANA

POWL

NWBC

FIORI

Webservices