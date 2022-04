Nouha MAUGIN

Qui s’occupe de votre appartement pour les locations saisonnières?

Noa est là, Conciergerie de locations saisonnières.



Propriétaire à Nice, je m’occupe de votre appartement.

Je vous propose une offre efficace et transparente.



Conciergerie de locations saisonnières toute l’année à Nice.

• Mise en ligne de l’annonce ainsi que sa gestion.

• Check in, check out.

• Équipe de personnel de ménage.

• Maintenance.

• Coordination des réparations.



Facture fournie.



Votre bien n’est pas prêt à la location ? Noa est là propose également des services de décoration et rénovation adaptés

à votre budget.





06 47 84 16 52

noa.est.la@gmail.com