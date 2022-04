Nouha OMRANE

J'occupe actuellement le poste d'un ingénieur de recherche dans le Laboratoire d'Informatique de Paris Nord ( LIPN) où je suis actuellement en fin de thèse et qui s'inscrit dans le domaine de l'ingénierie des connaissances et web sémantique. Depuis mon stage de Master 2 et jusqu'à présent, j'ai approfondi mes connaissances techniques dans le domaine du web sémantique et la représentation des connaissances et ma pratique de gestion et de collaboration avec plusieurs partenaires industriels et académiques dans des projets européens. Durant ces trois dernières années, j'ai eu la chance de participer dans des conférences internationales, d'organiser des ateliers, d'être responsable d'un rapport technique de projet et de former des étudiants en cycles Master, Ingénieur et Licence. Ces diverses expériences m'ont aidé à développer mes compétences de communication et de coopération. Je souhaite approfondir mes connaissances et apporter mon expertise comme ingénieur de recherche et développement dans le secteur privé.



Mes compétences :

SQL, PL/SQL, XML ( XQuery, Xpath, Xslt)

TreeTagger, YaTeA, Gate, Gephi, Open Calais

RDF, RDFa, OWL, SKOS, SPARQL, UML, SBVR

GPAO, Comptabilité générale

Windows XP/Vista, Lunix (Debian, Ubunto)

Oracle, MySQL, PosgreSQL

Java (SWT, Swing, jdbc,Servlet, JSP)/J2EE, JBoss

Protégé, NeonToolkit, Terminae

Eclipse, Corese,Visual Paradigm