Nouhad HOUTI

PRODUCTION : DÉVELOPPEMENT & RENDU DE COMPTE

Recherche et montage des dossiers de financement tv et cinéma.

Rendu de compte auprès des chaînes, du CNC.



POST-PRODUCTION : COORDINATION ET SUIVI DES PLANNINGS DE FABRICATION

Assurer le suivi opérationnel du travail des techniciens de post-production jusqu'au livraison des supports.



COMMUNICATION : ÉVÉNEMENTIEL

Inscription et suivi des films en festival, mailing, organisation d'AVP , mise à jour sur des réseaux sociaux...



SECRÉTARIAT

Accueil téléphonique, gestion des coursiers, établissement des contrats, DUE, note de frais, bible de tournage....



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Dynamique

Polyvalante

Méthodique et logique