Nouhad RIVIERE

Bonjour,



J'ai une expérience dans Les E.P.I de plus de 15 ans.

Vêtements professionnels, chaussures de sécurité, articles de protection de l'individu dans le monde professionnel en général.



Je représente des Marques reconnues telles que Helly Hansen, Cofra et d'autres encore.



Je suis disponible pour faire de la préconisation auprès d'utilisateurs finaux par le biais de C.H.S.C.T OU DE LA MEDECINE DU TRAVAIL.



Je vends les produits uniquement à la distribution (revendeurs, distributeurs indépendants, groupes et groupements spécialisés dans l'EPI), jamais aux utilisateurs finaux.



Si vous avez besoin de mes services, surtout n'hesitez pas à m'envoyer un mail.



A bientôt

Nouhad