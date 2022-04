Nouhaud LUCIE

Lucie Nouhaud, artiste-plasticienne, est née le 29 mai 1965 à Périgueux.

Après des études secondaires, elle entre à l’école des arts appliqués de Bordeaux et obtient son diplôme en 1985. Elle quitte la France en 1987 et s’installe en Polynésie où, s’inspirant des tatouages traditionnels de la culture maorie, elle entreprend un travail sur la soie.

En1994 elle rentre en France et renoue avec ses premières amours : le dessin au crayon et les encres.

En 2000, alors qu’elle participe à la rénovation

de sa maison, Lucie commence à inciser et « gratouiller » des parois recouvertes de plâtre puis applique sur ces gravures les encres utilisées pour la soie. Très intéressée par ces premiers essais, cette association aléatoire entre résistance du plâtre et transparence de l’encre, elle poursuit l’expérience ; découpe des supports à différents formats dans du placoplâtre qu’elle cisèle, scarifie, creuse ou comble puis applique, par superposition de couches fluides transparentes ou profondes, des encres utilisées en calligraphie. Dans un travail spontané à l’expression abstraite, figurative ou symbolique, le plâtre lui permet de « fouiller la matière ». En plusieurs étapes, elle reprend des plaques déjà travaillées, les déconstruit et reconstruit, comme pour une exploration archéologique. Laissé au hasard, à la surprise des superpositions, l’ancien travail se découvre ou se recouvre de nouvelles strates.



Matériaux : placoplâtre, enduit gras et enduit colle.

Finitions : vernis et cire en aspect satiné



Mes compétences :

Art

Gravure

Peinture