Nouhou BARRO

- Ingénieur des Travaux Informatique - Option génie logiciel

- A la date d'aujourd'hui, je suis Technicien Bases de Données à la Société des Mines de Taparko (SOMITA - SA) au Burkina Faso. A ce titre, je suis chargé :

* de la mise en place des Bases de Données,

* de développement de progiciels pour tous les besoins exprimés,

* de la sauvegarde et restauration des données et assurer leur cohérence et leur intégrité en tout temps,

* d'exécuter toute tâche relevant de mes compétences demandées par mon supérieur hiérarchique.



Mes compétences :

Reseau informatique de base

Analyste programmeur de formation

Maintenance informatique de premier niveau