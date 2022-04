Noui Mohand DJERBOUA

INGÉNIERIE DES ÉTUDES DE PROJETS DU GÉNIE ÉLECTRIQUE :

Étudier les avant-projets et projets, lancement d’appels d’offres : rédaction des pièces écrites de marchés et estimations des coûts des opérations, proposition technique et financière (PTF) de revente de l’énergie électrique produite, dimensionnements des ouvrages et notes de calcul, choix des fournisseurs, bilans des puissances à partir des besoins consommateurs, architectures réseaux, schémas de principes généraux et plans guide avec pilotage cellule BE. Analyses d’offres et négociations avec les entreprises désignées. Vérification des documents des entreprises et des fournisseurs, des installations et des ouvrages exécutés. Assistance aux maitres d’ouvrages auprès des commissions de sécurité et lors des réceptions des travaux.



INGÉNIERIE DES EXÉCUTIONS DES TRAVAUX DU GÉNIE ÉLECTRIQUE

Réponses aux offres des marchés : consultations fournisseurs et sous traitants, exécutions des devis, des notices techniques.

Planification des opérations de chantiers, de phasages, des études et des délais d’approvisionnement.

Management BE, pilotage des études, contrôle des documents DEO-DOE et fournisseurs.

Réception des ouvrages ateliers : tableaux, armoires, pupitres.

Réunions de coordinations et assistance aux déroulements des chantiers.

Essais, mises en service, recettes.



RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ D’UN GROUPE PAR MON EXPERIENCE ET DE MON SAVOIR-FAIRE.

Ingénieur « senior » encore en activité, bien que ma dernière expérience fût exercée en un poste entièrement autonome dans l’ingénierie, je compte renforcer la compétitivité d’une équipe ou d’un groupe appartenant à une structure existante ou à mettre en œuvre. Je souhaite apporter une motivation certaine aux jeunes confrères arrivés sur le marché du travail en leurs octroyant une complémentarité du savoir-faire puisque les bonnes idées se transmettent entre les générations.