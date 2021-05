Prestidigitateur Professionnel depuis 1982, j'ai une grande expérience de la magie tout terrain (Close-up, spectacle de rue, numéro visuel scénique, magie de salon...)

De par mon expérience, mon objectif est d'être le serviteur des petits et grands enfants afin de leur faire partager un maximum d'émotions dans un temps bien défini et au moment le plus opportun.