Yaki LELAN

Depuis une quinzaine d'années j'ai l'insolent privilège de vivre de ma passion ,la MAGIE...la CHIROLOGIE et le MENTALISME, (au grand désespoir de ma petite maman qui avait financé mes études à ...l'école de sages-femmes de Nîmes).



Miss YAKI, MENTALISTE /CHIROMANCIENNE



Les personnes qui m'ont rencontrée dans mon rôle de "DISEUSE DE BONNE AVENTURE" lors de soirées évènementielles ont deviné que ma véritable ambition est : "l'ambition du coeur": la vraie magie se passe de subterfuge , elle est dans la main tendue, dans l'écoute et le partage.

Ma récompense c'est voir renaître un sourire dans une âme désabusée.

L'avenir commence ici et maintenant. Je prône le libre-arbitre.



LA MAGICIENNE



Mon public actuel est le plus souvent constitué d'adultes car mes agents artistiques m'engagent

pour des soirées évènementielles comme Magicienne , Chiromancienne et Mentaliste; cependant je dois rendre hommage à mes petits amis de toujours: les enfants. La vraie Magie est dans leur regard.

Nombreux sont les magiciens qui dédaignent ce merveilleux public... pour ma part les rires d'enfants sont autant de diamants dans le coeur de la magicienne qui a eu le bonheur de jouer pour eux ...et leurs parents .



Merci à vous tous , petits et grands .

