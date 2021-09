Noureddine OIRKHA

Plus de dix ans dexpérience en pilotage des services informatiques avec une forte orientation business partner, dans le secteur des services et systèmes de paiement. Jai construit notamment de solides compétences en : Fusion - acquisition; structuration, réorganisation, transformation digitale ; gestion des contrats, des budgets et business performances ; accompagnement au changement ; optimisation de la collaboration et de la productivité ; gestion des relations avec les partenaires internes et externes.



Mes compétences :

Fusion Acquisition

Investissement

Redressement de situation

Entreprise en difficulté

Venture Capital

Introduction en bourse

Agglomération

Management

Opérations IT

Conduite du changement

Production IT

Gestion de prestataires

Gestion de projet

Pilotage d'activité

Process management

Restructuration d'entreprise

Stratégie digitale

Pilotage de la performance

Stratégie d'entreprise