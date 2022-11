Novatis TUNISE

Novatis est une agence web de conseils et de création Internet basée à Sfax et à Tunis. Nous accompagnons les entreprises dans la définition et la réalisation de leurs solutions multimédias. Du rôle de conseiller stratégique à la promotion de sites Internet, en passant par les différentes étapes de développement, Novatis s´engage à proposer des solutions de communication novatrices adaptées aux besoins de chaque client.



Ma philosophie

Ma philosophie est de réunir la meilleure équipe autour de moi pour le sujet traité. Aussi bien les programmeurs informatiques que les web designers, sous-traitants print et événementiels. Pour ce qui est de l’accroche et de ma contribution, j’aborde de chaque projet avec le même niveau d’engagement et de passion. L’investissement personnel imposer ses idées il faut aussi exprimer une vraie passion. De plus le fait d’avoir un bon concept sur un bon produit, n’est pas suffisant pour lui assurer une bonne réussite.

Pour lui assurer un meilleur succès il faut le placer idéalement dans la jungle des médias et de la publicité. Les meilleures idées ne sont pas le fruit du hasard, mais d’une réflexion approfondie



Prise de risque, initiative

Ne pas prendre de risque serai trop risqué, Pour ma part le but étant de vous emmener dans cette direction là, le fait de prendre des risques est un aboutissement en soi, et une véritable aventure humaine, l’initiative plus la prise de risque face à une problématique fera la différence par rapport à la concurrence.



Mes compétences :

Publicité

Mailing

Responsable de centre de profits

Web