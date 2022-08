Ntita NTITA-BASHIBAYA

Jeune passionné par les achats et le management, j'ai tout d'abord bâti mon expérience professionnelle sur une base commerciale.

Fort de connaissances commerciales solides, j’ai par la suite fait évolué mes compétences professionnelles vers des compétences managériales ou j'ai exercé en qualité de chef de secteur et manager des ventes.

Après avoir découvert la fonction achats en fin d'études supérieures, j''ai réussi à intégrer un poste d'acheteur pour construire une véritable expérience terrain.

Évoluant désormais depuis près de cinq années dans le monde des achats, j'ambitionne de construire une carrière reconnue dans ce milieu passionnant, enrichissant et en évolution constante.



Mes compétences :

Achats

Achats Solidaires

Facility Management

Achats Responsables

Management

Stratégie achats

Négociation

Servvices Généraux