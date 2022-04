O. Victor LEMAIRE

Notre société franco-espagnole nouvellement implantée et en plein développement peut vous offrir de véritables opportunités d’affaires. Nous recherchons de nouveaux partenaires professionnels ou non, décidés, sérieux et prêts à se donner de la peine pour réussir.

Votre lieu de travail peut être votre domicile.

Notre secteur d’activité porte sur les produits de bien être (cosmétique et thalassothérapie, naturels et bio de haute qualité) ; notre domaine d’activité est le marketing relationnel (MLM)



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Business development

Marketing stratégique