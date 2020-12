Observatoire De L'université Paris-Saclay ORIP

Diplômés de Paris-Saclay, votre université s'intéresse à votre devenir.



L'Observatoire de la Réussite et de l'Insertion Professionnelle (ORIP) de l'Université Paris-Saclay réalise plusieurs enquêtes sur le devenir de ses diplômés.



Dans ces enquêtes, vous trouverez notamment des informations telles que le taux d'insertion professionnelle, la localisation des emplois mais aussi les répertoires métiers et employeurs, etc.



Autant d'éléments pour vous aider dans votre orientation universitaire, dans la recherche d'entreprise de stage ou la recherche d'emploi.



Les résultats de toutes nos enquêtes sont disponibles sur le site de l'Université Paris-Saclay, dans l'onglet Formation, rubrique Réussite et devenir des diplômés.